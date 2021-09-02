В Брянске оштрафовали семь человек за нелегальную торговлю на улице

Несанкционированную торговлю ликвидировали, товар вывезли, торговое оборудование демонтировали. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска оштрафовали трех организаторов и четырех продавцов за нелегальную уличную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Нелегальные торговые точки выявили на улице Литейной около домов №68 и №50, - говорят в мэрии. – На нарушителей составили протоколы по статье «Торговля в неустановленных местах».

Несанкционированную торговлю ликвидировали, товар вывезли, торговое оборудование демонтировали. Сотрудники дорожного управления убрали территорию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».