В Брянске разработали проект торговых павильонах на остановках

Принятие данного нормативно-правого акта позволит привести к единообразию внешний облик нестационарных торговых объектов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске разработали типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов (НТО), как отдельно стоящих, так и в составе остановочных комплексов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Проект уже подготовлен и проходит согласование, - говорят в мэрии. - Принятие данного нормативно-правого акта позволит привести к единообразию внешний облик нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории города.

В областном центре нет нестационарных торговых объектов. В прошлом году провели шесть аукционов по их размещению. В итоге выделили 37,3 миллиона рублей. Деньги поступили в городской бюджет.

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