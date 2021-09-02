В День знаний в Брянской области подростки совершили 50 правонарушений. Троих из них задержали и поместили в изолятор, сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Кроме того, полицейские выявили 290 административных правонарушений. На родителей составили 108 протоколов.

- Несмотря на установленный 1 сентября запрет реализации в торговых объектах алкогольной продукции, полицейскими выявлено 7 фактов продажи спиртного, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Из них – 5 несовершеннолетним, 2 факта реализации алкогольных напитков взрослому лицу.

Кстати, на линейках в 528 школах грубых нарушений общественного порядка не допустили. В День знаний безопасность и порядок обеспечивали 900 сотрудников полиции. Также в охране общественного порядка участвовали работники частных охранных организаций, представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

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