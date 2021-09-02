В Брянской области 3 сентября ожидают сильный ветер и дождь. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС.

Дождь пройдет днем, ночью осадков не прогнозируют. Ветер подует в северо-западном направлении. Его порывы достигнут 17 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью составит от плюс 3 градусов до плюс 8 градусов. Днем - от плюс 12 градусов до плюс 17 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения в работе электроснабжения, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение кровли зданий, падение деревьев.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».