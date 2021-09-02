Брянец без прав угодил в кювет на иномарке

В Злынковском районе водитель иномарки угодил в кювет. ДТП произошло 1 сентября около 16.30 на 3 километре дороги Злынка-Лысые, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

20 летний молодой человек сел без прав за руль автомобиля «Хонда» и поехал со стороны Злынки. Он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

- В ДТП молодой человек получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану левого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. –Пострадавшего госпитализировали. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

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