Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 11:37

В Брянском районе управляющую компанию накажут за трещина на фасаде многоэтажки

На генерального директора завели административное дело
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянском районе управляющую компанию накажут на трещины на фасаде многоэтажного дома. Жители дома №4 на улице Резцова в селе Новоселки обратились с жалобой в прокуратуру.

- Фасад многоквартирного дома имеет многочисленные разрушения в виде трещин, - говорят в надзорном ведомстве. - На стенах и потолках лестничных клеток имеются многочисленные отслоения штукатурки.

Прокуратура сделала вывод, что управляющая компания ненадлежащим образом содержит общшее имущество дома.

На генерального директора фирмы завели административное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".