В Брянском районе управляющую компанию накажут за трещина на фасаде многоэтажки

В Брянском районе управляющую компанию накажут на трещины на фасаде многоэтажного дома. Жители дома №4 на улице Резцова в селе Новоселки обратились с жалобой в прокуратуру.

- Фасад многоквартирного дома имеет многочисленные разрушения в виде трещин, - говорят в надзорном ведомстве. - На стенах и потолках лестничных клеток имеются многочисленные отслоения штукатурки.

Прокуратура сделала вывод, что управляющая компания ненадлежащим образом содержит общшее имущество дома.

На генерального директора фирмы завели административное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".