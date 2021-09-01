Житель Брянска оплатил 44 штрафа на 60 тысяч рублей после ареста автомобиля

25-летний житель Фокинского района Брянска заплатил 44 штрафа на 60 тысяч рублей после ареста автомобиля. Первое исполнительное производство на молодого человека завели в апреле прошлого года, сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области.

Автомобилист чаще всего нарушал скоростной режим. Он накопил десятки неоплаченных штрафов на сумму 23 тысячи рублей. Остальные 37 тысяч рублей возложили на него в качестве исполнительного сбора за неуплату.

- Сотрудники Управления арестовали счета нарушителя, затем наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля, - говорят в пресс-службе ведомства. - Тем не менее молодой человек по-прежнему не оплачивал штрафы и продолжал нарушать ПДД.

Судебные приставы приезжали по месту жительства нарушителя, но его не было дома. В августе удалось наложить арест на его автомобиль "Фольксваген Пассат". Только после этого горожанин полностью оплатил долг.