Жителя Карачева будут судить за незаконную рубку и кражу древесины

40-летнего жителя брянского города Карачев будут судить за незаконную рубку и кражу древесины. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до семи лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в конце сентября прошлого года обвиняемый без разрешительных документов срубил 63 кубометра сосен в районе населенных пунктов Мальтина и Песочня. Ущерб лесному фонду от незаконной рубки оценили в 4,5 миллиона рублей.

В октябре 2020-го неподалеку от деревни Желтоводье злоумышленник похитил древесину на 35 тысяч рублей, которая принадлежала лесозаготовителю.