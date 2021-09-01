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Происшествия1 сентября 2021 17:35

Жителя Карачева будут судить за незаконную рубку и кражу древесины

40-летнему мужчине грозит до семи лет колонии
Марина АНТОНОВА
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40-летнего жителя брянского города Карачев будут судить за незаконную рубку и кражу древесины. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до семи лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в конце сентября прошлого года обвиняемый без разрешительных документов срубил 63 кубометра сосен в районе населенных пунктов Мальтина и Песочня. Ущерб лесному фонду от незаконной рубки оценили в 4,5 миллиона рублей.

В октябре 2020-го неподалеку от деревни Желтоводье злоумышленник похитил древесину на 35 тысяч рублей, которая принадлежала лесозаготовителю.