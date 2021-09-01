В Унечском районе в ДТП погиб 73-летний водитель "Оки"

Водитель желтой машины скончался.

В Унечском районе в ДТП погиб 73-летний водитель автомобиля "Ока". Смертельная авария случилась около половины восьмого утра в среду, 1 сентября, на 1-м километре дороги Унеча-Сураж, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

22-летний водитель на "Киа Рио" ехал со стороны Унечи в сторону Суража. После проезда кольцевого перекрестка он отвлекся от дороги на разговор с приятелем и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с "Окой". Водитель второй машины от полученных травм скончался.

Виновнику аварии грозит до пяти лет колонии.

Автоинспекторы выявили недостатки в содержании дороги в месте аварии. Обочина находится ниже проезжей части, на дороге - просадки, нет освещения. Полицейские завели административное дело на дорожников, которое направят в суд.