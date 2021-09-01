В Брянской области за сутки от корнавируса умерли еще 10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1135 брянцев, сообщают 1 сентября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 167 человек. Сумели побороть болезнь 240 пациентов. Брянскую статистику ковид-положительных пополнил один иногородний пациент. Общее число таковых – 99 человек. Медики провели 2101 исследование на выявление инфекции.

Всего в области с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 60743 человек. Выздоровели 56330 пациентов. Общее число ПЦР-тестов – 722436.

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