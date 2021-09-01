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Общество1 сентября 2021 13:17

В Дубровском районе осудят 28-летнюю женщину за сбор конопли

На обвиняемую завели уголовное дело
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Дубровском районе осудят 28-летнюю жительницу за сбор конопли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В июле обвиняемая находилась на окраине деревни Хариново в Рогнединском районе. Здесь она собрала 76,2 грамма дикорастущей конопли.

Позже ее остановили полицейские. Часть растений изъяли, а на девушку завели уголовное дело. Его передали в суд. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

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