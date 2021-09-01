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Общество1 сентября 2021 9:22

В Брянске ушел из жизни доцент БГИТУ Виктор Ярыгин

Виктору Николаевичу было 82 года
Марина АНТОНОВА
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В Брянске ушел из жизни кандидат технических наук, доцент БГИТУ Виктор Ярыгин. Виктор Николаевич ушел 26 августа, пишут на сайте университета. Ему было 82 года.

Виктор Николаевич проработал БГИТУ 45 лет. Прошел путь от преподавателя, до доцента кафедры «Радиационная экология и безопасность жизнедеятельности». С 2003 по 2008 год был деканом инженерно-экологического факультета.

Виктор Ярыгин способствовал открытию специальности «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» в университете. На его счету 120 научных работ. Награжден благодарностью Министерства образования России, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».