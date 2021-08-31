Брянцу грозит до двух лет колонии за охоту на кабанов в Карачевском заказнике

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

59-летнему жителю Брянска грозит до двух лет колонии за охоту в заказнике в Карачесвком районе. Полицейские завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, в марте мужчина застрелил двух кабанов на территории государственного природного биологического заказника областного значения. Чтобы его не поймали, он оставил туши в лесу, а сам покинул охраняемую территорию. Позже охотник планировал вернуться за добычей.

Ущерб, причиненный животному миру, оценили примерно в 360 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела стражами порядка проведен ряд обысковых мероприятий и порядка 10 экспертных исследований, - говорят в полиции.

На имущество обвиняемого, стоимостью 113 тысяч рублей, наложили арест.

Уголовное дело направили в суд.