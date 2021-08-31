Брянец Сергей Шаталов стал седьмым на Паралимпийских играх в Токио

Фото: Центр спортивной подготовки Бярнской области.

Брянский спортсмен Сергей Шаталов стал седьмым на Парадимпийских играх в Токио. Во вторник, 31 августа, он соревновался в метании ядра стоя, сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области.

Сергей Шаталов выступает в категории "Спорт слепых F11". Он отправил снаряд на 12 метров 59 сантиметров.

Брянец примет участие еще в одной дисциплине - метании диска.

Напомним, 30 августа брянский легкоатлет Артем Калашян впервые в истории брянского паралимпиского спорта завоевал бронзовую медаль. Он занял третье место в беге на 100 метров.