31 августа ветеринарное сообщество России отмечает свой профессиональный праздник – День ветеринарного работника

Фото: ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория».

День ветеринарного работника имеет относительно молодую историю. В июне 2014 года Минсельхозом был издан соответствующий приказ, положивший начало профессиональному празднику. Выбранная для него дата имеет символическое значение. В этот день вспоминают мучеников Флора и Лавру, в православной традиции почитающихся покровителями скота.

Ветеринария является одной из благородных и гуманных сфер деятельности. Люди, посвятившие себя этой работе, действительно идут в нее по призванию.

Своим каждодневным трудом мы с вами обеспечиваем охрану здоровья животных, стоим на страже эпизоотического благополучия страны. Под строжайшим контролем находится безопасность и качество продукции животного происхождения.

Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 280 было восстановлено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», что свидетельствует о востребованности и общественной значимости отрасли.

Сегодня мы имеем возможность подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опытным и заслуженным работникам, отметить молодых специалистов.

От имени коллектива ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» поздравляю всех причастных к этому благородному делу с профессиональным праздником — Днем ветеринарного работника!

В этот праздничный день хочется пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия личного и эпизоотического, а также успехов на профессиональном поприще!