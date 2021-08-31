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Общество31 августа 2021 12:28

В Выгоничском районе потребовали устранить неисправности школьных автобусов

Директорам внесли представления
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Выгоничском районе потребовали устранить технические неисправности школьных автобусов. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что в Красносельской, Лопушской Выгоничской средних общеобразовательных школах школьные автобусы не соответствуют требованиям безопасности. Есть нарушения в техническом состоянии машин: не исправны ремни безопасности, стеклоомыватели лобового стекла, не работает подсветка государственного номера, знак «Перевозка детей» не соответствует требованиям закона.

- Директорам школ внесли представления с требованием устранить нарушения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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