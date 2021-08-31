В Брянске поймали двух фальшивомонетчиков из Воронежа

В Брянске перед судом предстанут двое 21-летних фальшивомонетчиков из Воронежа. Их обвиняют по статье «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Обвиняемые с помощью интернета приобрели 15 поддельных купюр достоинством 2 тысячи рублей. Фальшивыми деньгами они расплачивались в магазинах Брянска и Брянского района.

При задержании правоохранители изъяли у молодых людей 14 поддельных купюр.

- За совершение данных преступлений суд может назначить им до 8 лет лишения свободы, -говорят в надзорном ведомстве.

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