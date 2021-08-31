В Брянской области от коронавируса скончались 13 пациентов

В Брянской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 13 человек. Общее число умерших на 31 августа 2021 года составило 1125. Такие данные опубликовали в оперативном штабе.

В отличие от смертности, количество заболевших немного снизилось. За прошедшие сутки подтвердили 168 новых случаев инфекции. Выписали 174 пациента.

Общее количество заболевших в регионе составляет 60 576 человек. Из них вылечились 56 090 пациентов.

За все время медработники провели больше 720 тысяч исследований на коронавирус.