В Дятьковском районе столкнулись подростки на мотоцикле и велосипеде

В Дятьковском районе 15-летний парень на мотоцикле сбил 13-летнюю велосипедистку. ДТП случилось около половины девятого вечера в понедельник, 30 августа, на 1-м километре дороги Дятьково-Любохна-Большая Жукова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

15-летний водитель мотоцикла без водительских прав ехал со стороны поселка Дружба в сторону Дятькова. Он сбил велосипедистку, которая двигалась в ту же сторону.

У школьницы диагностировали сотрясение мозга, гематомы лба, ссадины лица, ушибы колена и тазобедренного сустава. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

- На родителей несовершеннолетнего водителя составили административные протоколы, - говорят в УГИБДД.