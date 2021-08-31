В Брянске потребовали аннулировать три купленных диплома о высшем образовании. Их выдали в брянском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, студенты не соблюдали порядок защиты выпускных квалификационных работ. Дипломные работы им написал преподаватель за взятки. Его осудили за получение незаконного вознаграждения.

От вуза через суд потребовали признать дипломы недействительными. Фокинский районный суд эти требования удовлетворил. Решения суда пока не вступили в законную силу.