Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Участник смертельного ДТП в Дубровском районе рассказал подробности аварии. По словам автомобилиста водитель легковушки как будто специально выехал лоб в лоб его фуре. На дороге не было других машин.

Смертельное ДТП случилось около восьми часов утра в понедельник, 30 августа, на 203-м километре дороги Орел-Смоленск. 26-летний мужчина без водительских прав ехал за рулем ВАЗа. Он выехал на встерчную полосу, где столкнулся с лесовозом. После этого грузовик съехал в кювет, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель и 22-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. У погибшего автомобилиста взяли кровь на анализ на алкоголь.