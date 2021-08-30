Пожарные обнаружили, что горит оргтехника в кабинете на втором этаже трехэтажного здания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске 30 августа потушили пожар в школе №46. Сообщение о задымлении на пульт дежурного ГУ МЧС поступило в 10.25, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Володарский район на улицу Пушкина выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-4, ПСЧ-5 и ПСЧ-1 в составе четырех пожарных автоцистерн и автолестницы.

- Пожарные обнаружили, что горит оргтехника в кабинете на втором этаже трехэтажного здания, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушении работали два ручных пожарных ствола, два звена газодымозащитной службы. Пожар локализовали в 10.40, в 10.42 – ликвидировали.

На пожаре пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

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