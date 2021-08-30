В Навлинском районе чиновника отправили в колонию за помощь в мошенничестве

В Навлинском районе осудили бывшего главу Бяковской сельской администрации за пособничество в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Суд приговорил бывшего главу сельской администрации к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, - сообщают в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

В суде установили, что с 3 октября 2014 года по 15 февраля 2017 года подсудимый воспользовался своими полномочиями и помог незаконно приобрести третьему лицу права собственности на жилое помещение, принадлежащее потерпевшим. В результате чего последние лишились своего имущества.

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