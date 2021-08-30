В Брянске вступил в законную силу приговор по делу о «мумии»

В Брянске 64-летнего жителя Бежицкого района на девять лет отправили в исправительную колонию строгого режима по делу о «мумии». Приговор суда вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что мужчина находился в своей квартире в доме по улице Дятьковской. Он выпивал на пару со своей знакомой. Изрядно опьянев, обвиняемый многократно ударил 44-летнюю женщину ножом в шею и живот. Знакомая скончалась на месте преступления.

Ее труп обвиняемый хранил в своей квартире. А в декабре 2020 года завернул его в в полиэтилен и вынес к мусорным контейнерам недалеко от места своего проживания.

Адвокат осужденного обжаловал приговор суда, аргументирую иск несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. Защитник полагал, что вина его подзащитного не доказана и строится на предположениях, в связи с чем просил приговор отменить, а осужденного - оправдать.

- Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу не удовлетворила, а приговор оставила без изменения, - сообщают в надзорном ведомстве.

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