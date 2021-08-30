Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП с фурой в Дубровском районе погибли 26-летний водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Автоавария случилась около восьми часов утра в понедельник, 30 августа, на 203 километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист без прав на ВАЗе двигался в сторону Брянска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Ман" с прицепом. За рулем фуры был 35-летний водитель.

Водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте аварии.

- С целью установления состояния опьянения у водителя ВАЗ осуществлен забор крови, - говорят в Госавтоинспекции. - По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Дятьковском районе на днях погибли водитель и пассажирка иномарки.