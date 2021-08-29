В Дятьковском районе при столкновении двух иномарок погибли два человека

В Дятьковском районе при столкновении двух иномарок погибли 22-летний водитель и 20-летняя пассажирка. ДТП случилось около половины десятого вечера в субботу, 28 августа, на 6-м километре дороги Дятьково-Бытошь, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

55-летний водитель "Шевроле Круз" двигался со стороны поселка Ивот в сторону Дятькова. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Мазда 6". Водитель и пассажирка второй иномарки погибли на месте аварии. Водителя "Шевроле" госпитализировали с травмой головы и ушибом грудной клетки.

- В отношении водителя автомобиля "Шевроле" в апреле 2021 года возбуждено административное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения, которое в настоящее время находится в производстве, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у водителей произведен забор биологических объектов.

Никто из участников ДТП в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.