В Клинцовском районе ищут пропавшего 63-летнего Михаила Павлюченко

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшего 63-летнего Михаила Павлюченко. Мужчина ушел из жома в деревне Суббовичи в Клинцовском районе 24 августа. С тех пор родные не знают, где он находится.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Мужчина уехал из дома на велосипеде. Предположительно он был одет в серые брюки, джинсовую кепку, обут - в зеленые резиновые сапоги.

Если вы видели Михаила МИхайловича или знаете, где он находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.