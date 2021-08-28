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Общество28 августа 2021 16:50

В Почепском районе приостановили строительство свинокомплекса

Депутаты райсовета должны внести изменения в генплан
Марина АНТОНОВА
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В Почепском районе у села Семцы приостановили строительство свинокомплекса. На очередном заседании райсовета должны были рассматривать внесение изменений в генплан. Но этот вопрос из повестки исключили, пишет депутат Константин Павлов в соцсетях.

По словам депутата, народные избранники договорились на следующем заседании принять новый генплан Семцовского сельского поселения. В нем должны учесть результаты публичных слушаний, где местные жители высказались против строительства свинарников.

Окончательное решение пока не приняли.

Свинокомплекс по санитарным нормам должен располагаться в одном километре от жилых домов. Жители считают, что до них будет доноситься неприятный запах с предприятия. По словам губернатора, комплекс мог бы обеспечить работой селян.