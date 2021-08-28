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Происшествия28 августа 2021 11:09

В Брянске 9-летний мальчик на самокате угодил под колеса иномарки

Предположительно, ребенок выехал на дорогу на красный сигнал для пешеходов
Марина АНТОНОВА
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В Бежицком районе Брянска водитель "Опеля Астра" сбил 9-летнего мальчика на самокате. ДТП случилось около восьми часов вечера в пятницу, 27 августа, на улице 22-го Съезда КПСС, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

42-летний автомобилист ехал со стороны улицы Литейной в левом ряду в сторону улицы 3-го Интернационала. Ребенок на самокате внезапно выехал на дорогу в районе пешеходного перехода. Предположительно, мальчик двигался на красный сигнал светофора.

- У ребенка диагностировали закрытую травму живота, - говорят в Госавтоинспекции. - Пострадавшего поместили под наблюдение в хирургическое отделение.

Мальчик в момент аварии ехал без сопровождения взрослых.