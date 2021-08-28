В Брянске умер пешеход, упавший под колеса маршрутного такси

В Брянске умер 43-летний пешеход, который упал под колеса маршрутного такси №172. Он скончался в больнице, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

ДТП случилось днем в пятницу, 27 августа, около половины третьего у дома №154 "Б" на проспекте Московском в Фокинском районе. 52-летний водитель автобуса "Ютонг" при начале движения от остановки в сторону области наехал на пешехода. Мужчина вышел из задней двери троллейбуса, оступился и упал на проезжую часть. Водитель маршрутки не заметил мужчину.

По внешним признакам пешеход был пьян.

- С целью установления состояния опьянения у пешехода произведен забор биологических объектов, - говорят в Госавтоинспекции. - Водитель автобуса был трезв.