В Брянске на день поймали четырех безмасочников

В Брянске за сутки поймали четырех горожан, которые нарушили масочный режим. Очередной рейд прошел 27 августа. Проверяющие обошли 59 магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Бежицком районе административный протокол составили на продавца отдела «Техноэконом» в гипермаркете "Линия". В Володарском районе без маки оказался покупатель в "Пятерочке". В Советском районе продавцу продуктового павильона выписали штраф. Еще один продавец без маски находился продавец отдела шитья в центре "Садко".

С 23 по 27 августа проверили 282 предприятия. И составили 15 административных протоколов за нарушение масочного режима.