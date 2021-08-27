В Фокинском районе Брянска мужчина угодил под колеса маршрутки

Пострадавшего из-под автобуса вытаскивал сотрудник ГИБДД. Фото: vk.com, "Белые Берега Live".

В Фокинском районе Брянска возле мясокомбината под колеса маршрутки №172 угодил мужчина. Об этом сообщили в соцсети в одной из групп.

Пострадавшего из-под автобуса вытаскивал сотрудник ГИБДД. Пользователи соцсети утверждают, что мужчина был пьян.

- Он на Брянск-2 стоял с двумя бутылками пива и пил прямо на остановке, - пишут в комментариях очевидцы.

Подпобности сообщили в УГИБДД УМВД РОсасии по Брянской области.

Авария произошла 27 августа около 14.35. По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса «Ютонг» при начале движения от остановки наехал на 43-летнего пешехода. Он после выхода из стоявшего троллейбуса упал на проезжую часть. Внешне заметно, что пешеход пьян.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Водитель автобуса трезв.

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