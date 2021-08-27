В персиках из Турции выявлена восточная плодожорка

На прошлой неделе в ФГБУ «Брянская МВЛ» поступили образцы персиков, прибывших из Турции. Результаты энтомологических исследований фруктов подтвердили наличие карантинного объекта — восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки:

восточная плодожорка является опасным карантинным вредителем плодовых культур, который может нанести существенный экономический вред сельскому хозяйству, повреждая плоды и побеги айвы, груши, персиков, сливы, яблони, вишни, черешни и ряда других растений. Основными путями проникновения на новые территории является ввоз данного вредителя с зараженными плодами и посадочным материалом.

В целях недопущения распространения на территории Российской Федерации выявленного опасного карантинного вредного организма, продукция возвращена экспортеру.