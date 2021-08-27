В брянской Жуковке учредителя веломотозавода заставили возместить ущерб от неуплаты налогов. Завершили расследование уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в особо крупном размере». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следствие установило, учредитель ООО «Жуковский веломотозавод» с января 2017 года по сентябрь 2018 года вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в особо крупном размере. В результате бюджетная система потеряла больше 260 миллионов рублей.

- В ходе расследования следователем СК России назначен комплекс судебных бухгалтерских и экономических экспертиз, допрошены сотрудники контролирующего органа, работники коммерческой организации и представители контрагентов юридического лица, с которыми у обвиняемого якобы имелись договорные отношения, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Следственным органом собраны неопровержимые доказательства совершенного преступления. Руководство предприятия возместило в полном объеме неуплаченный налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, а также пени и штраф - всего больше 334 миллионов рублей.

С учетом этого прекратили уголовное преследование обвиняемого и уголовное дело на него.

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