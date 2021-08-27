Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит исследования каждой партии импортного и отечественного продовольственного и семенного картофеля на бурую гниль картофеля (Ralstonia solanacearum), который является опасным карантинным объектом для Российской Федерации

Первые признаки заболевания проявляются в фазе цветения – начала формирования клубней. Вследствие закупорки водопроводящих сосудов массой движущихся бактерий происходит быстрое (в течение 2-3 суток) увядание и гибель отдельных стеблей, а иногда и всего растения.

Увядшие листья желтеют и сморщиваются, стебли буреют, поникают, а нижняя прикорневая часть их размягчается и загнивает или засыхает, расщепляясь вдоль. Пораженные сосуды окрашиваются в коричневый или бурый цвет, что вызывает образование темно-коричневого кольца на срезах стебля. При надавливании из стебля выделяется грязно-белая или коричневая слизь. Из стеблей бактерии проникают в столоны и клубни, происходит размягчение сосудистого кольца клубня и его побурение. При надавливании из клубня выступают капельки грязно-белой слизи. Такие клубни непригодны для употребления в пищу.

При благоприятных условиях уже в поле, а чаще в период хранения они полностью сгнивают, хотя корковый слой длительное время остается не разрушенным. При посадке из них развиваются слабые, быстро увядающие растения, чаще всходы вообще не появляются. Разлагаясь, больные клубни заражают почву.

Возбудитель болезни способен накапливаться и сохраняться длительное время в почве, семенных клубнях и в растительных остатках. В растения бактерии проникают через ранки на корнях и стеблях, нанесенные насекомые, нематодами, механическим путем, а также через устьица. Образец для лабораторного анализа на выявление возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля представляет собой одно или несколько целых растений — хозяев или их частей, клубни картофеля в количестве 200 штук (стандартный образец) или менее. Растения отбирают при проведении обследований посадок картофеля, клубни при уборке урожая или в хранилище при их хранении. При обнаружении вышеперечисленных симптомов болезни обращайтесь в ФГБУ «Брянская МВЛ» для проведения исследований. Специалисты лаборатории проведут исследования предоставленного материала и окажут содействия в разработке защитных мероприятиях от опасного карантинного объекта.

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С уважением,

пресс-служба ФГБУ "Брянская МВЛ"

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