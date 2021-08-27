Работник брянского завода украл с его территории алюминий на 500 тысяч рублей

Работник брянского завода вынес с его территории алюминиевые профили на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

О пропаже в полицию заявил директор предприятия. Выяснили, что воровством занимался 36-лений местный житель, который собственно и работал на нем.

По версии следствия, подозреваемый с февраля по июнь на своем автомобиле вывозил с завода алюминиевые профили. Затем он сдавал их в пункт приема металлолома.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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