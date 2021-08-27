Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 16:06

В Брянске из-за домашних матчей «Динамо» ограничат движение

Водителей просят отнестись с пониманием
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Исключение будет сделают для транспортных средств оперативных служб.

Исключение будет сделают для транспортных средств оперативных служб.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в районе стадиона «Динамо» ограничат движение и парковку транспорта в дни проведения домашних футбольных матчей командой «Динамо». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничения будут действовать с восьми утра 4, 18, 22, 30 сентября. А также 4, 14, 31 октября, 10 ноября.

Автомобилисты не смогут проехать по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького). Также по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Исключение будет сделают для транспортных средств оперативных служб. Водителей просят отнестись с пониманием.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».