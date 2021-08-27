В Брянске из-за домашних матчей «Динамо» ограничат движение

Исключение будет сделают для транспортных средств оперативных служб. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в районе стадиона «Динамо» ограничат движение и парковку транспорта в дни проведения домашних футбольных матчей командой «Динамо». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничения будут действовать с восьми утра 4, 18, 22, 30 сентября. А также 4, 14, 31 октября, 10 ноября.

Автомобилисты не смогут проехать по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького). Также по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Исключение будет сделают для транспортных средств оперативных служб. Водителей просят отнестись с пониманием.

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