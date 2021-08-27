Житель брянского Трубчевска до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры брянской области.

В суде установили, что 13 марта пьяный 23-летний молодой человек на остановке общественного транспорта поссорился со своим знакомым. Разозлившись на оппонента, он ударил его в лицо. Приятель упал на площадку остановки. Но это не остановило обвиняемого. Парень еще четыре раза ударил потерпевшего по лицу и по голове ногами. Знакомый умер на месте преступления.

- Молодого человек приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, говорят в надзорном ведомстве. - Также ему предстоит выплатить 1 миллион рублей вдове погибшего, в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».