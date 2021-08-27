В Брянской области от коронавируса сделали прививку 331 251 человек

В Брянской области от коронавируса сделали прививку 331 251 житель. Об этом 27 августа сообщают в региональном оперативном штабе.

- Прививочная кампания продолжается, - напоминают в оперштабе. - Бесплатно вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах.

По данным оперативного штаба на 20 августа, в Брянскую область завезли 6 600 доз вакцины «Спутник V».

Напомним, с 26 августа в регионе отменили ряд коронавирусных ограничений.

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