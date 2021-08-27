В Брянске на набережной сузили русло Десны из-за строительства моста

Несмотря то, что бурное течение Десны вырывается из-за понтонного моста, она обмелела. Фото: "Брянские новости".

В Брянске на набережной из-за строительства моста решили сузить русло Десны. Со стороны правого берега сделали насыпь, сообщают «Брянские новости».

Это упростит строительство моста. Но несмотря то, что бурное течение реки вырывается из-за понтонного моста, она обмелела.

Напомним, что вернуть Десну в историческое русло обещали за три года .

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».