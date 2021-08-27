В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще 11 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1080 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 27 августа.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 170 брянцев. Сумели побороть заболевание 215 человек. Медики провели 2057 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в области коронавирус диагностировали у 59905 человек. Выздоровело 55405 пациентов. Общее число ПЦР-тестов составило 715970.

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