Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Клетне в ДТП с КАМАЗом погиб водитель легковушки. Авария произошла в четверг, 26 августа, около 10.30 на улице Ленина. Об этом сообщаюсь в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 79-летний водитель ВАЗ-211540 выезжал с улицы Чапаева на Т-образном перекрестке неравнозначных дорог. Он не пропустил КАМАз под управлением 51-летнего мужчины, который ехал по главной магистрали. Грузовик двигался со стороны улицы Можаева. Произошло столкновение.

- В ДТП погиб водитель ВАЗ-211540, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у него осуществили забор крови.

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