Большинство подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции ожидают курс рубля в диапазоне 72-76 руб./$1

Фото: ВТБ.

Большинство подписчиков официального канала ВТБ Капитал Инвестиции в Telegram не ожидают существенного изменения курса рубля до конца 2021 года, свидетельствуют данные опроса, в котором приняли участие около 25 тыс. человек.

Значительного укрепления курса рубля до уровня ниже 70 руб./$1 ожидают 6% подписчиков, принявших участие в опросе. Еще 9% полагают, что по итогам 2021 году он будет находится в диапазоне 70-72 руб./$1.

Большая часть респондентов - 54% - полагают, что относительно текущего уровня рубль может отклониться на 1-2 рубля по итогам года, при этом 20% из них назвали диапазон 72-74 руб./$1, а 34% - 74-76 руб./$1.

Оставшийся 31% пришелся на пессимистов, они ожидают, что по итогам 2021 года курс рубля будет выше 76 руб./$.

Опрос был проведен 22 августа 2021 года среди подписчиков телеграмм-канала ВТБ Мои Инвестиции.

Между тем, по оценкам аналитической команды ВТБ Мои Инвестиции, по итогам текущего года рубль может укрепиться до 71 руб./$1.

Текущий курс рубля относительно доллара США составляет порядка 74 руб./$1.

«В опросе участвовали почти 25 тыс. человек, а это значит, что подписчики нашего телеграм-канала не только с интересом читают нашу аналитики, а в целом занимают активную позицию и держат руку на пульсе. Это радует, так как вовлеченность наших клиентов в процесс инвестирования является одной из наших важных задач. Если говорить про наши ожидания по рублю, то на конец года мы прогнозируем 71 рублей за доллар, но эта цель может быть выполнена уже осенью. Перспективы рубля выглядят позитивно как с точки зрения ожидаемого падения доллара, так и с точки зрения привлекательности рубля относительно других валют развивающихся стран», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Количество подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превышает 235 тыс. человек. Популярность телеграм-каналу ВТБ Мои Инвестиции обеспечивает профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, а также регулярные онлайн-встречи с инвестконсультантами или аналитиками и раз в месяц с главой ВТБ Капитал Инвестиции Владимиром Потаповым.

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