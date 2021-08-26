В Брянской области 27 августа ожидают ливень с грозой

В Брянской области в пятницу, 27 августа, ожидают сильный дождь с грозой. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При этом ветер подует в южном направлении. Его порывы при грозе усилятся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 градусов до плюс 16 градусов. Днем – от плюс 19 градусов до плюс 24 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушением в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, скопление сточных вод в низменных участках, на автомобильных дорогах, тротуарах, приусадебных участках частных жилых секторов, жилых зон многоквартирных домов.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

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