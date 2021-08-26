Суражская мусоросортировочная станция

Мусоросортировочная станция производительностью 15 тысяч тонн отходов год с площадкой для компостирования расположена в Суражском районе Брянской области. Данный объект включен в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», Постановление Правительства Брянской области от 12 сентября 2019 г. № 425-п. г. Брянска.

Мусоросортировочная станция строится региональным оператором по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» за счет внебюджетных, собственных средств, в рамках реализации национального проекта «Экология» и представляет собой комплексное решение по сортировке отходов. Цель - улучшение экологической обстановки и уменьшение объема размещаемых твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО.

Для достижения цели на МСС будут решаться следующие задачи:

- сортировка с выделением полезных фракций (вторичного сырья) и реализация этого сырья;

- компостирование органических отходов. Конечным продуктом компостирования является компост, который может найти различные применения в городском и сельском хозяйстве. Технология компостирования, которая будет применяться на Суражской МСС, заключается в механико-биологической обработке органической фракции ТКО основанной на термическом обеззараживании. Данный вид обработки экологически чистый, позволяет значительно уменьшать объем захораниваемых отходов, снизить углеродный след и получить полезный товарный продукт – технический компост.

Адрес объекта строительства: Брянская область, Суражский район, деревня Калинки.

Проектная организация: ООО «ГПИСТРОЙМАШ».

Генеральный подрядчик: ООО «Промактив»

Для нового производства АО «Чистая планета» приобрела отечественный автоматизированный комплекс по сортировке отходов компании «Ржевмаш», которая ориентирована на выпуск продукции, предназначенной для российских условий эксплуатации и хорошо зарекомендовала себя на рынке.

Построенный в Суражском районе брянским регоператором по обращению с ТКО в рамках реализации национального проекта «Экология» мусоросортировочный комплекс в год сможет обрабатывать 15 тысяч коммунальных отходов, которые будут поступать на МСС из трех муниципальных районов Брянской области: Суражского, Унечского, Гордеевского, а также из двух сельских поселений - Глинновского и Рудневоробьевского.

Таким образом, новый объект по обработке ТКО охватит территорию, на которой проживают и производят коммунальные отходы более 55 тысяч жителей. Объем поступающих на Суражскую МСС отходов из этих населенных пунктов составит 5 процентов от общего объема отходов, производимых на Брянщине.

Введение в эксплуатацию новой мусоросортировочной станции позволит расширить географию реализации проекта раздельного сбора отходов в нашем регионе и установить на контейнерных площадках Суражского, Унечского, Гордеевского районов специальные сетчатые накопители для сбора вторсырья.

Это сократит примерно на 40 процентов объем захораниваемых отходов и, значит, задача, поставленная Президентом страны и губернатором области и направленная на улучшение экологического состояния окружающей среды, будет выполнена.

Открытие Суражской МСС даст дополнительные рабочие места. На производственном комплексе будет трудоустроен 31 человек.