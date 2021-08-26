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Происшествия26 августа 2021 12:57

Жителя брянского города Фокино будут судить за покупку водительских прав

Он не смог самостоятельно сдать практический экзамен
Марина АНТОНОВА
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Жителя брянского города Фокино будут судить за покупку водительских прав. Завершили расследование уголовного дела по статье "Дача взятки должностному лицу", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый в марте 2020 года передал посреднику 25 тысяч рублей за положительную оценку на экзамене по вождению и получение водительских прав категории "В" в МРЭО ГИБДД. С марта по апрель посредник пять тысяч рублей оставил себе, а 20 тысяч рублей передал старшему государственному инспектору МРЭО. В апреле мужчине выдали права.

- За совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, - говорят в следственном комитете.

Напомним, старшего государственного инспектора, замначальника МРЭО ГИБДД, который отвечал за теоретический экзамен, неаттестованную девушку-инспектора, а также трех посредников еще будут судить за получение и передачу взяток.