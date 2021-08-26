В Дятькове водитель ВАЗа врезался в забор и встречный мопед

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском городе Дятьково водитель ВАЗ-21104 врезался в железобетонный забор, а после столкнулся со встречным мопедом. ДТП случилось около шести часов вечера в среду, 25 августа, на улице Рябка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист двигался в сторону проспекта Доброславина. Он не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в забор. После машину отбросило на мопед "Альфа Люкс", который ехал по встречной полосе.

Травмы получил 38-летний водитель мопеда. Он сломал стопу. Мужчину отпустили домой, назначив лечение.