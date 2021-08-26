Во время пожара на Ходаринке в Брянске погиб 75-летний пенсионер

Фото: пресс-служба ГУ М ЧС России по Брянской области.

Во время пожара в поселке Ходаринка в Фокинском районе Брянска погиб 75-летний пенсионер. Сообщение о возгорании жилого дома на улице Южной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.39 в четверг, 26 августа.

На место выехали пять пожарных машин. Оказалось, что очаг возгорания находится внутри деревянного дома размером 5 на 8 метров.

- На тушении работали 3 ручных пожарных ствола, 2 звена газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 06.14 пожар локализовали, в 06.23 ликвидировали открытое горение.

К несчастью, хозяина дома спасти не удалось. Эксперты выяснят, что стало причиной пожара.