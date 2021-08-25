В Брянске остановку «Кинотеатр» предложили переименовать в «Молодежную»

В Бежицком районе Брянска предложили переименовать остановку «Кинотеарт» в «Молодежную». В соцсети ВКонтакете в сообществе «Брянский автобус» отрыли голосование.

Горожане выбирали из двух вариантов – «Детская больница» или «Молодженая». 76,4 процента горожан проголосовали за второй вариант.

Кроме того, предложили переименовать остановку «Детская поликлиника» на Дзержинского в «Поликлинику», а остановку «По требованию» на Московском проспекте в «Больничный городок».

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