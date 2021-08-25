Брянцам с 26 августа вновь разрешили посещать лес. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте регионального управления лесами. Запрет отменили в связи со снижением класса пожарооапасности из-за дождей.

В регионе повсеместно установился 1 класс пожарной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, жителям региона ходить в лес запретили с 21 августа до 5 сентября. Эту меру приняли в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах, ухудшением их санитарного состояния и как следствие высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций в результате лесных пожаров.

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